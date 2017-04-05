دربال: «أكثر من 320 ملاحظا دوليا بالجزائر في إطار التشريعيات»





س.شرقي

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «عبد الوهاب دربال»، أن أكثر من 320 ملاحظا دوليا سيحل بالجزائر بمناسبة التشريعيات التي سيتم تنظيمها في الرابع من شهر ماي المقبل، مشيرا بأن مختلف الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي قبلوا بطلب من وزير الخارجية باسم الجزائر إيفاد ملاحظيهم قبل موعد الانتخابات وهو ما سيزيد من شفافية ومصداقية هذه الاستحقاقات. وفي هذا السياق قال ذات المتحدث أن جامعة الدول العربية ستقوم بإيفاد 150 ملاحظا وهو نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ما يقارب 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي وملاحظين من الاتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة، وتابع القول بأن التشريعيات القادمة مأخوذة بشكل جدي ، داعيا كل من يخاطب الشعب أن يكون في المستوى تحسبا لهذا الموعد الهام حسبه. وفي سياق ذي صلة أردف دربال بأنه، بإمكان المترشحين الاتصال بالمركز للشروع في التسجيل وفقا لبرنامج الحصص الذي أفرزته القرعة الخاصة بذلك، موضحا انه وجب على المترشحين الأحرار الذين لم يتمكنوا من استلام برامج حصص تسجيلهم الاتصال بالمستشار الإعلامي لهيئته للحصول عليها .من جهة أخرى ثمن بدور واهتمام وزارة الاتصال لعملية تسجيل مضامين برامج الحملة الانتخابية للمترشحين على مستوى المركز المخصص لذلك، مؤكدا بأنها عملت على توفير مختلف الوسائل المادية والبشرية اللازمة حسبه.