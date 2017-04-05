باخرة جزائرية بمواصفات عالمية ستدخل الخدمة بعد عامين

كشف المدير العام للبحرية التجارية للموانئ بوزارة الأشغال العمومية والنقل محمد بن بوسحاقي عن استثمار مع الصينيين لإنجاز باخرة بالصين بمواصفات عالمية وذات طاقة استيعابية كبيرة باستطاعتها الإبحار لمسافات طويلة ، والتي ستكون جاهزة خلال عامين. وأضاف محمد بن بوسحاقي خلال نزوله أمس ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن الباخرة الجديدة التي سيشرف على انجازها شركتين صينيتين بقيمة 175 مليون دولار ستسمح بتنظيم رحلات الحج مدة أسبوع لأنها تتوفر على كل شروط الراحة، مشيرا إلى أن الخط البحري الجزائر- السعودية لنقل الحجاج هو قيد الدراسة ومع توفر الإمكانيات سنعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية لتجسيد هذا المشروع مستقبلا.

ص. ب