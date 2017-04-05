بسبب ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة في الأفلان

استقالة عضو لجنة محافظة عنابة السيناتور السابق « بن ديب نور الدين»

05.04.2017

 

قدم عضو اللجنة المؤقتة لمحافظة عنابة والسيناتور السابق بن ديب نور الدين استقالته النهائية من صفوف الأفلان مبررا ذلك في رسالة تحصلت آخر ساعة على نسخة منها بالتجاوزات الخطيرة المرتكبة على مستوى مختلف هياكل الحزب وكذا الأوضاع التي واجهت عملية الترشيحات إضافة إلى الدوس على القانون الداخلي والنظام الأساسي ناهيك عن الخطأ الفادح في اختيار قائمة الأفلان عنابة التي لم تراعي فيها التوازنات الجهوية وأضاف المير السابق لبلدية برحال بأنه قدم استقالته من الأفلان بعد 30 سنة نظال لإدراكه بأن آفاق تصحيح مسار الحزب حاليا تبدو مستحيلة. 

ف.و

 

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