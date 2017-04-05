استقالة عضو لجنة محافظة عنابة السيناتور السابق « بن ديب نور الدين»

قدم عضو اللجنة المؤقتة لمحافظة عنابة والسيناتور السابق بن ديب نور الدين استقالته النهائية من صفوف الأفلان مبررا ذلك في رسالة تحصلت آخر ساعة على نسخة منها بالتجاوزات الخطيرة المرتكبة على مستوى مختلف هياكل الحزب وكذا الأوضاع التي واجهت عملية الترشيحات إضافة إلى الدوس على القانون الداخلي والنظام الأساسي ناهيك عن الخطأ الفادح في اختيار قائمة الأفلان عنابة التي لم تراعي فيها التوازنات الجهوية وأضاف المير السابق لبلدية برحال بأنه قدم استقالته من الأفلان بعد 30 سنة نظال لإدراكه بأن آفاق تصحيح مسار الحزب حاليا تبدو مستحيلة.

ف.و