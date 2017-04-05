توقيف طالبة بعنابة تنتمي إلى «داعش»





كشف مصدر موثوق لـ «آخر ساعة» أن مصالح الأمن تمكنت مؤخرا من توقيف طالبة بجامعة «باجي مختار» بعنابة بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» الإرهابي، وحسب المصدر ذاته فإن المصالح المختصة قامت بمتابعة نشاط هذه الطالبة داخل الجامعة لفترة طويلة كما راقبت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تقوم بالإطاحة بها الأسبوع الماضي، كما أكدت الجهة ذاتها بأن العملية تمت في سرية تامة وأن الطالبة كانت ضمن شبكة تنشط على مستوى عنابة والولايات المجاورة لها على غرار الطارف، قالمة وسكيكدة وهدفها تجنيد الشباب الجزائري من أجل القتال في صفوف التنظيم الإرهابي على الجبهات السورية والليبية، وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة طويلة من القضايا التي عالجتها مصالح الأمن في السنوات الأخيرة التي تفوق 60 قضايا والتي مكنتها من تفكيك العديد من الشبكات التي حمل بعضها الطابع الدولي من خلال مشاركة تونسيين فيها، حيث كان مطار «رابح بيطاط» منطلقا لهم نحو تركيا ومن هناك إلى سوريا، في الوقت الذي التحقت فيه العديد من الشابات الجزائري بليبيا أين «استعبدهم التنظيم» خصوصا من ناحية الجنسية ويجدن أنفسهن حاليا عالقات هناك، في الوقت الذي لا توجد أرقام رسمية عن أعدادهن، كما تجدر الإشارة إلى أن مختلف الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة ومهاجمة التنظيم عبر كامل التراب الوطني، بعد أن نجح هذا الأخير في الوصول إلى عقول بعض الشباب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الدينية.

وحيد. هـ