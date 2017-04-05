الجيش يفكك خلية لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية بجيجل

تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي من تفكيك خلية لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية بجيجل وذلك في عملية نوعية تأتي في سياق سلسلة الضربات التي وجهتها مختلف الأسلاك الأمنية بالولاية لخلايا الدعم اللوجيستي التي تم تفكيك العديد منها خلال الأسابيع الأخيرة. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة لإقليم الناحية العسكرية الخامسة تمكنت من تفكيك خلية دعم وإسناد للجماعات الإرهابية بجيجل والتي تتكون من أربعة أشخاص ،حيث تم وضع حد لنشاط هذه الخلية بعد معلومات دقيقة تحصل عليها عناصر الجيش الوطني بخصوص مجال تحرك هذه الخلية وكذا نشاطاتها المتمثلة في إمداد الجماعات الإرهابية بالمعلومات وكذا المؤونة وكل أنواع الدعم اللوجيستي .وجاءت هذه العملية في سياق مسلسل الضربات التي وجهتها عناصر الجيش لجماعات الدعم والإسناد بإقليم ولاية جيجل حيث سبق وأن تمكنت هذه الأخيرة من تفكيك العديد من الخلايا المماثلة بالجهتين الشرقية والغربية من الولاية ،ناهيك عن تدمير عديد المخابئ والقنابل بمناطق عدة من الولاية ، كما جاءت هذه العملية في خضم الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على معاقل العناصر الإرهابية بجبال الولاية والذي مكن من تضييق الخناق عليهم والقضاء على عدة عناصر وآخرهما الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما قبل أسبوعين بإقليم بلدية الميلية وهي العملية التي مكنت من استرجاع عتاد هام وذخيرة حربية كانت بحوزة الإرهابيان المقضى عليهما .

أ. أيمن