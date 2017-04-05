توقيف 3 أفراد ينتمون لشبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية بخنشلة

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة أول أمس من توقيف شبكة أشرار تتكون من 3 أفراد مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة وقد تم حجز بندقيتي صيد وكمية من الذخيرة خلال هذه العملية .وحسب مصادر آخر ساعة فإن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة وبعد معلومات وردت إليها منذ أسابيع بشأن نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص في المتاجرة بالأسلحة النارية و تهريبها من دول مجاورة ، وبعد تحريات عميقة تم نصب كمين لأفراد الشبكة أمس الأول بمدخل مدينة خنشلة الجنوبي ، حيث وبعد التفتيش الدقيق للسيارة التي كان على متنها 3 أفراد من الشبكة تم العثور على بندقيتي صيد مخبأتين بإحكام في الصندوق الخلفي للسيارة ، كما عثر على كمية معتبرة من الذخيرة والخراطيش بحوزة هؤلاء .عناصر الدرك أوقفت الأشخاص الثلاثة على ذمة التحقيق وحجزت السيارة المستعملة في نقل الأسلحة النارية وباشرت التحقيق مع الموقوفين للوصول إلى مصدر هذه الأسلحة التي تكون قد دخلت إلى التراب الوطني عبر الحدود البرية

عمران. ب