افتتاح الأرضية الرقمية للتوظيف الداخلي لقطاع التربية غدا





تفتتح يوم الجمعة 7 أفريل الأرضية الرقمية للتوظيف الداخلي في قطاع التربية و هذا حسب تصريحات وزيرة التربية والتعليم

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السابقة بهذا الخصوص حيث ستدوم العملية 10 أيام كاملة إلى غاية يوم 17 من ذات الشهر ، وحول العملية التي أثارت استفسارات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي و التي لم يفهم معناها الكثيرين ، فهي تعتبر عملية توظيف داخلي حيث يقوم الأساتذة الاحتياطيون في كل المواد المعنية بالتسجيل على هذه الأرضية الرقمية حيث يدخل المترشح الاحتياطي إلى الموقع لتدوين رقم تسجيله الموجود على شهادة التسجيل التي دفع بها ملفه للمشاركة في المسابقة و اختيار ولايته فيما تبقى بقية الخطوات غير واضحة إلا أنه وحسب مختصين و مقربين من القطاع فان العملية تهدف لحجز الاحتياطيين لأماكنهم حسب عدد المقاعد الشاغرة في شهر أوت القادم ،أين تهدف هذه الإجراءات التي أقرتها وزيرة التربية نورية بن غبريت إلى الإيفاء بوعودها للاحتياطيين بضمان التوظيف وهذا بعدما تم احتساب عدد الأساتذة المحالين على التقاعد شهر أوت المقبل عبر مختلف مديريات التربية للوطن في مرحلة سابقة حتى تتم عملية التوظيف عبر الأرضية الرقمية بنجاح أين تعتبر هذه العملية بمثابة توظيف مسبق للاحتياطيين حسب عدد المناصب الشاغرة في أوت المقبل ، أي أن المقبولين للتوظيف عبر الأرضية الرقمية لن يتجاوز عدد المناصب الشاغرة و ليس كل الاحتياطيين





الأرضية الرقمية الوطنية لاستكمال التوظيف الداخلي





هذا و حسب ما يفهم من التصريحات السابقة لوزيرة التربية و التعليم فبعد استكمال عملية التسجيل في الأرضية الرقمية الولائية من المحتمل أن تعرف الكثير من المواد شغورا في عدد المناصب لعدم كفاية الاحتياطيين الولائيين وعدم وجود احتياطيين في بعض المواد بولايات أخرى ، وهذا بأن يكون عدد الاحتياطيين في الولاية اقل من عدد المناصب التي ستشغر في شهر أوت و هو ما يحتم فتح الأرضية الرقمية الوطنية و التي ستعني بان الاحتياطيين الذين لم يسعفهم الحظ عبر الأرضية الرقمية الولائية ستتاح لهم الفرصة مجددا للتسجيل في الأرضية الرقمية الوطنية و الحصول على منصب تعليمي في ولاية أخرى وهذا عبر ترتيب الراغبين في الحصول على المناصب في ولاية معينة حسب المعدلات لضمان الشفافية في الاختيار والذي سيدار إلكترونيا.





عدد مناصب المسابقة في كل ولاية حسب ما ستسفر عنه الأرضية الرقمية





هذا وبعد استكمال كل عمليات الأرضية الرقمية نهاية شهر أفريل ستتفرغ مصالح وزارة التربية لإحصاء عدد المناصب الشاغرة في كل طور وفي كل مادة تعليمية حسب ما أسفر عنه التوظيف الداخلي عبر الأرضية الرقمية الولائية و الوطنية ، ليتم الإفراج بعدها عن عدد المناصب الشاغرة حسب كل مادة وولاية لإجراء اختبار كتابي بخصوصها في 29 جوان المقبل .