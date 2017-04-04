الاتحاد الولائي لـ «الأويجيتيا» يراسل إدارة مركب الحجار

كشفت مصادر «آخر ساعة» أن الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة قام بمراسلة مديرية مركب الحجار والفرع النقابي لمركب الحجار من أجل إشعاره بانتهاء عهدة نقابة المؤسسة وطلبوا منهم ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة من أجل إجراء انتخابات في الأيام المقبلة، ولقد حاولنا الاتصال بالأمين العام لنقابة الحجار نور الدين عموري من أجل تفاصيل أكثر لكننا لم تمكن من التواصل معه.

سليمان.ر