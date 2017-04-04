وزير الاتصال يدعو من للالتزام بالمهنية في تغطية الانتخابات التشريعية





دعا وزير الاتصال حميد قرين خلال الندوة الصحفية التي أقامها بجامعة الثامن ماي 45 بقالمة جميع وسائل الإعلام التحلي بروح المسؤولية والمهنية في تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة ،كما أجاب على جملة من أسئلة و انشغالات صحفي الولاية، و جاء في مقدمتها استفادة قالمة من دار للصحافة و التي تم تأخر تجسيدها منذ أمد طويل لأسباب تبقى مجهولة حيث طالب صحفيو الولاية بضرورة تدخل الوزير لحل هذه المشكلة في أقرب وقت، كما اغتنم السيد الوزير الفرصة للتطرق إلى الانتخابات التشريعية ، حيث أكد في هذا السياق على أهمية مساهمة الصحفي باعتباره مرآة المجتمع، بالإضافة إلى قدرته على التأثير في الأشخاص، و عدم خضوعه لقوة المال بل يجب عليه التحلي بمبادئه و وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ، داعيا في هذا الصدد إلى تجند الجميع قصد إنجاح العرس الانتخابي، و هذا لا يتأتى إلا من خلال المشاركة بقوة يوم الانتخاب من أجل صفع كل من شكك في وطنية الشعب الجزائري، كما ربط وزير الاتصال فعل الانتخاب بالوطنية من خلال الشعار الذي رفعه أمام الصحفيين و الذي جاء على النحو التالي « تحب الجزائر....... سمع صوتك»، حيث قال وزير الاتصال أن مهمة الصحفيين هي إقناع الرأي العام بالانتخاب، مؤكدا على أن نسبة الانتخاب بالنسبة له أكثر أهمية من نتائجها. و في سؤال .»آخر ساعة» حول منح الاعتماد لقنوات معينة لتغطية الانتخابات التشريعية القادمة، قال السيد الوزير أن ذلك راجع لامتلاك تلك القنوات لمكاتب وطنية، التزامها بدفتر الشروط ، وفي موضوع آخر ، قال وزير الاتصال السيد «حميد قرين « أن مصالحه تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد يحمل اسمLSAt COM ، بطاقة استيعاب 100 قناة منها من هي بتقنية عالية الجودة.

ل.عزالدين