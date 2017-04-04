حجار يعلن عن مسابقة لتوظيف 3 آلاف أستاذ جامعي





عادل أمين

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي «الطاهر حجار» أمس الثلاثاء عن إجراء مسابقة لتوظيف الأساتذة هذه السنة وذلك استعدادا للموسم الجامعي المقبل 2017/2018 وهذا لتفادي العجز المسجل في العديد من الجامعات عبر التراب الوطني.كاشفا خلال ندوة صحفية بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية للجامعات عن فتح منصب 3 آلاف أستاذ جامعي سيتم توظيفهم حسب الاحتياجات المطلوبة كما أوضح ذات المتحدث أن إجراءات التقشف خاصة فيما يتعلق بالتوظيف لن تمس قطاع التعليم العالي وإنما هناك ترشيد لاستغلال الإمكانيات المتوفرة بعقلانية. وأكد الوزير إمكانية استدراك الدروس الضائعة لطلبة الصيدلة و طب الأسنان الذين شنوا إضرابا عن الدراسة. وقال إن تنظيم عملية استدراك هذه الدروس تعد عملية بيداغوجية محضة . مؤكدا بأن مسألة إقرار سنة بيضاء يعتبر قضية وقرارا بيداغوجيا وليس قرارا سياسيا أو إداريا. وأوضح أنه تم تسجيل تفاوت في حجم هذه الدروس الضائعة من كلية إلى أخرى وحتى داخل الكلية الواحدة وهذا بسبب التفاوت المسجل في مدى الاستجابة لهذا الإضراب. مضيفا بالقول هناك العديد من الطلبة الذين زاولوا دراستهم بشكل عادي منذ بداية الدخول الجامعي الجاري.كما نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي استغلال بعض الأحزاب السياسية للحرم الجامعي لأغراض سياسية متعلقة بالتشريعيات.