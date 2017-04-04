إحالة مدير وكالة SAA ببرحال على وكيل الجمهورية





مثل صباح أمس مدير وكالة التأمين SAA ببرحال المدعو (ف.م) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة اختصاص الحدث بتهمة تحويل مبلغ حددته الخبرة مبدئيا سبعة ملايير سنتيم إلى جانب عدد من المتهمين والشهود وإطارات بذات الوكالة.

بوسعادة فتيحة

وذلك على خلفية إنتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية عنابة بعد الشكوى التي أودعتها ضده المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمين SAA والتي كانت قد أوفدت لجنة تحقيق، كما سبق وأن أشارت له آخر ساعة التي فجرت القضية شهر أكتوبر من العام الفارط وقفت خلالها على جملة من التجاوزات المتعلقة بمبالغ التأمين التي كانت تحول إلى الحساب الشخصي لمدير الوكالة وهو عكس ما هو معمول به .حيث أن المدير ملزم بإيداع مبلغ أو عشرة بالمئة فقط من مبلغ التأمين عن كل زبون إلى حسابه الشخصي وتحويل باقي المبالغ إلى حساب الشركة الوطنية للتأمين SAA.وكانت المديرية العامة قد أوفدت لجنة التحقيق بعد تلقيها عدة شكاوى تتعلق بعدم تحصل الزبائن على مستحقاتهم المالية رغم أن البعض منهم تحصل على شيكات بدون رصيد وهي القضية التي كانت قد وصلت رواق المحاكم حيث تم متابعة المتهم الرئيسي في القضية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد على إثر شكوى تقدم بها أحد الزبائن إلى العدالة و قد أسفرت القضية عن حكم بعامين حبسا في حق مدير الوكالة.وقد كانت القضية قد تفجرت العام الفارط بتحويل مبلغ 2 مليار مبدئيا حسب تقارير لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمين SAA.وحسب ما كشفته مصادر مطلعة فإن المتهم الرئيسي كان قد قضى يومين كاملين على مستوى الأمن الولائي بعنابة في إطار التحقيقات النهائية في قضية إختلاس وتحويل الملايير بوكالة برحال قبل أن يحول صباح أمس إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال الذي حول القضية بدوره إلى قاضي التحقيق لمباشرة التحقيقات الأولية في القضية قبل دخولها رواق المحاكم. علما أن القضية كانت قد شغلت الرأي العام ببرحال نظرا لحساسية الوضع وتأزم الأمور مابين الزبائن والمدير لتحول الزبائن إلى ضحايا الإختلاس الذي مس الوكالة طيلة السنوات الفارطة.