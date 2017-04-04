التدخين يقتل يوميا حوالي 40 شخصا بالجزائر





خليل سعاد

أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم نهار أمس بمدينة تيزي وزو و الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالمستشفى الجامعي «نذير محمد» أن 40 شخصا يموتون يوميا بالجزائر نتيجة الإصابة بأمراض لها علاقة بالتدخين . علمنا أن هذا اللقاء من تنظيم كل من المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع مستشفى نذير محمد و جمعية» توجيا» الناشطة في المجال و جمعية «أمجاي» و جمعية «الفجر» لمرض السرطان . و قد شارك في هذا اليوم التحسيسي العديد من الأطباء. و حسب المحاضرين فإنه يتم تسجيل ألف حالة جديدة بداء سرطان الثدي سنويا في ولاية تيزي وزو .كما تجرى بالمستشفى الجامعي 60 عملية جراحية . و من جهتها الدكتورة «نادية حامش» رئيسة مصلحة مرض السرطان قدمت مداخلة تحمل عنوان «التدخين و سرطان الرئة « و قد أكدت نفس المتحدثة بأنه تم تسجيل سنويا في الولاية أكثر من 200 حالة إصابة بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين مضيفة أن سرطان الرئة يمس الفئة الشبانية و الذين يبلغون من العمر 40 سنة أو أكثر . كما أضافت أن 40 مدخنا يموتون يوميا بالجزائر نتيجة الإصابة بأمراض لها علاقة بالتدخين، كما تم تسجيل عدد من الحالات بسبب انسداد القصبات الهوائية المزمنة و انخفاض القدرة على التنفس عند المدخنين الذين يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من غيرهم و أكدت ذات المتحدثة على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي تتسبب في وفاة المئات من الأرواح البشرية منهم رجال ، مذكّرة بأن التدخين لدى العنصر النسوي رغم أنه منخفض في الوقت الحالي ، إلا أنه بدأ يشهد تطورا ينذر بالخطر مستقبلا ، ما يزال السرطان في الجزائر يحصد يوميا مئات الأرواح من مختلف الشرائح و الأعمار، و الارتفاع المرعب لمعدل الإصابة به ما انفك يشكل لغزا محيرا لدى الأطباء ، الذين وجهوا أصابع الاتهام للنمط الغذائي للجزائريين ، والذي بات يرتكز بشكل كبير على المأكولات السريعة المشبعة بالمضافات و الملونات الغذائية، بالإضافة إلى اعتماد زرع الخضر و الفواكه على المبيدات والأسمدة الكيميائية، ومن جهته أحد الأطباء أكد أنه تم تسجيل سنويا ألف حالة إصابة بمرض السرطان في ولاية تيزى وزو. و من جهته رئيس جمعية «الفجر» لمساعدة مرضى السرطان مكتب الجزائر العاصمة السيد «جمال قدوم» أكد أن جمعية الفجر لمساعدة مرضى السرطان تهتم بالتكفل بانشغالات المرضى و مساعدتهم ماديا ومعنويا ، و تكريس أهم مبادئها المتمثلة في الدفاع عن حقوق المصابين المشروعة في العلاج ، كما تعمل على خلق أنماط جديدة من السلوك تجاه هذا الداء، عن طريق التحسيس بالمرض و ضمان التكفل النفسي للمصابين وكذا الحصول على الدواء والكشوف الطبية بصفة مجانية و خلال مداخلته أكد بأنه من الضروري تنظيم مثل هذه الأيام التحسيسية حول مرض السرطان لابد بأن تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر بجدية كمواطنين و كجمعيات و سلطات أما عدد المصابين بهذا المرض الخبيث فقد أكد السيد «جمال قدوم» بأن الجزائر تسجل أكثر من 50 ألف حالة جديدة سنويا مضيفا بأن التدخين يسبب 30 بالمائة من مختلف أمراض السرطانات في الجزائر . و من جهتها رئيسة جمعية الفجر لمساعدة مرضى السرطان مكتب تيزي وزو أكدت بأن الجمعية أحصت السنة الماضية أكثر من 2688 حالة إصابة بمختلف أمراض السرطان .وقد أشارت بأن الجمعية تستقبل يوميا عددا كبيرا من المرضى