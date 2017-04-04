الوكالة العقارية تشرع في تسوية أكثر من 6 آلاف سكن تلقائي بعنابة





شرعت الوكالة العقارية لولاية عنابة في إتمام الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتسوية السكنات التلقائية التي تعود إلى سنوات الثمانينات بالعديد من بلديات الولاية حيث بدأت فرقها المختصة مؤخرا في العمل ميدانيا بالتجمعات السكنية المعنية حيث تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 06 آلاف سكن موزعين على البلديات وذلك بعد إتمام عملية الإحصاء وإحالة القوائم على مداولات المجالس الشعبية البلدية نهاية السنة المنصرمة 2016 حيث سيتمكن أصحاب السكنات من الحصول على عقود الملكية بعد سنوات طويلة من الانتظار الأمر الذي استحسنه هؤلاء. وكانت جل البلديات المعنية قد تداولت على قوائم السكنات التلقائية على غرار برحال وواد العنب وسيدي عمار والحجار والبوني الأخيرة التي أحصت أكثر من 04 ألاف سكن تلقائي والحصة الكبرى عادت إلى حي الصرول يليها حي أول ماي وواد النيل وعين جبارة والعدد المتبقي سجل بالأحياء الأخرى على غرار شاولي بلقاسم وبيداري وغيرها . في سياق متصل دعا المستفيدون من برنامج السكن الريفي الجماعي 2005/2009 مدير الوكالة العقارية إلى تسوية وضعية سكناتهم وتمكينهم من الاستفادة من عقود الملكية لأنهم قد سددوا مبلغ 10 ملايين سنتيم لخزينة الوكالة وعلى الرغم من هذا فإن الوثيقة الوحيدة التي بحوزتهم هي قرار الاستفادة المسلم لهم من طرف البلديات في حين أنهم يريدون الحصول على عقود الملكية كغيرهم من المستفيدين من السكن.

عادل أمين