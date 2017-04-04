أزيد من 10 آلاف منصب في مسابقة الأساتذة شهر جوان المقبل





كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس، أن عدد المناصب المرتقب الإفراج عنها في مسابقة الأساتذة لشهر جوان المقبل يفوق 10 آلاف منصب،مشيرة في نفس الوقت، أن هذا الرقم سيضبط خلال الأيام القليلة القادمة.وخلال ندوة صحفية عقدتها في مقر وزارة التربية أكدت بن غبريط، أن الأرضية الرقمية الوطنية للتوظيف ستفتح من 7 إلى 17 أفريل المقبل، في حين ستكون المسابقة الخارجية لتوظيف الأساتذة يوم 29 جوان المقبل، كما أضافت الوزيرة في سياق تدخلها أن مسابقة أخرى تتعلق بالإداريين ستكون في شهر أوت المقبل.ومن جهة أخرى أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في الجزائر، أن تخصصات جديدة في اللغة الأجنبية ستدخل إلى المقرر الدراسي قريبا، مضيفة أن هذه الاختصاصات تكون حسب طلب التلاميذ، و كذلك حسب خريجي الجامعات الدارسين لهذه التخصصات.وكانت الوزيرة قد أوضحت خلال ملتقى دولي حول إعداد الأطالس والخرائط المدرسية، أن مسابقة توظيف الأساتذة ستنظم أواخر شهر جوان المقبل وستمس كل المواد في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي متوسط و ثانوي) وليس أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات كما كان مقررا في السابق». وأبرزت أن الوزارة ستواصل استغلال القوائم الاحتياطية في التوظيف، إلى جانب الاعتماد على هذه المسابقة .وأضافت أن قطاعها سيعتمد على نظرة شاملة في تحديد المناصب بحيث سيتم إدراج المناصب الشاغرة بعد استفادة أصحابها من التقاعد في عملية التوظيف.

صالح. ب