مخدرات بطعم الكولا والفراولة تنتشر في مدارسنا





حذر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك من تداول نوع جديد من المخدرات لدى تلاميذ مختلف الأطوار الدراسية حيث يشبه هذا المخدر في شكله حبات الحلوى الكريستالية وبمذاق مختلف ومعبأة على شكل أقراص أدوية وذكر الناشطون في ذات السياق أن هذا النوع من المخدر يتداول بعدة أذواق كطعم الفراولة والكولا والكرز والعنب وزبدة الكاكاو للإطاحة بالتلاميذ من قبل مروجي السموم في الأوساط المدرسية ويتميز هذا المخدر بفرقعته داخل الفم وإحداثه صوتا عند أكله ويتسبب في الكثير من الأحيان بآلام في البطن . وقد اعتمد مروجو المخدرات في الأوساط المدرسية في وقت سابق على ترويج سمومهم باستعمال علب حلويات «تيك تاك» الفارغة ليتفطنوا إلى هذا النوع من المخدر الذي بدأ ينتشر في الأسواق. وكشفت النتائج الميدانية لتحقيق قامت به مصالح الأمن خلال السنة الفارطة حول انتشار المخدرات في الوسط المدرسي حيث مس التحقيق 426 متوسطة وثانوية على المستوى الوطني باستثناء ولايتي إليزي وتنذوف وأكد المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاص بالسكان والتنمية داود بلقاسمي في تصريح للصحافة حينها أن من بين أزيد من 2 مليون تلميذ معني بالتبيان حيث تم إحصاء 54 ألف تلميذ في الجزائر يستهلكون الحشيش وما نسبته 8.5 بالمائة يتعاطون الشيشة و 1.95 بالمائة يتناولون الكحول و1.97 بالمائة يتناولون المهلوسات ونسبة 0.42 يتعاطون الكوكايين و0.33 بالمائة مدمنين على الهيروين. للإشارة فإن هذه الدراسة الميدانية أجريت في الفترة الممتدة بين 17 و21 أفريل 2016 تم من خلالها استبيان أكثر من 12 ألف تلميذ وتعد أول دراسة ميدانية بهذا الحجم.

مكتب من العاصمة/حنان .ب