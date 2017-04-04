الحكومة تنهي كابوس المراقبة التقنية للسيارات





أعلنت وزارة النقل والأشغال العمومية عن إجراءات جديدة تخص وكالات المراقبة التقنية للمركبات ويتعلق الأمر بـ ثلاثة تدابير جديدة وبحسب الوزير «بوجمعة طلعي» فإن مرسوم حكومي سيصدر قريبا يسمح بالترخيص لإجراء المراقبة التقنية للسيارات بدون تحديدها جغرافيا .

عادل أمين

وكذا تمديد ساعات العمل إلى غاية منتصف الليل مع إلغاء نظام «الكوطة» المفروض حاليا على الوكالات التقنية الشرط الذي كان مفروضا على أصحاب الوكالات والدي كان محل انتقاد واسع من طرف أصحاب المركبات. وحسب الوزير فإن هذه التدابير الجديدة التي تضمنها مرسوم حكومي تم الإمضاء عليه الأسبوع الماضي. والجدير بالذكر أن إخضاع المركبات من سيارات سياحية وشاحنات نفعية للمراقبة التقنية الإجبارية في السنوات الأخيرة أصبح هاجسا حقيقيا يؤرق السّائقين نظرا للاكتظاظ والطوابير اللامتناهية التي تفرض على السائقين الانتظار لساعات طويلة أو حتى المبيت أمام أبواب الوكالات الموجودة عبر الولايات مما يؤدي إلى وقوع شجارات بسبب عجز الكثير من المواطنين عن فحص سياراتهم بسبب إقدام أصحاب الوكالات على غلق أبوابهم في ساعات مبكرة من النهار جراء الضغط الكبير متحججين بنظام «الكوطة» حيث أن القانون يسمح لهم بفحص 40 سيارة فقط الأمر الذي يرفضه أصحاب السيارات الذين دائما يوجهون أصابع الاتهام لأصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات.