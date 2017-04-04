الإشراف على التجربة الأولية لخط السكة الحديدية المكهرب

خليل سعاد

خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيزي وزو خلال صبيحة نهار أمس الاثنين أشرف وزير النقل و الأشغال العمومية السيد «بوجمعة طلعي» على افتتاح خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية و تيزي وزو حتى الجزائر العاصمة مرورا بمنطقة الثنية ( بومرداس) . و خلال هذه التجربة الأولية لخط السكة الحديدية المكهرب قال ممثل الحكومة بأن هذا المشروع الذي اختتمت أشغاله و الذي تم استلامه بشكل نهائي يعتبر مكسبا كبيرا في قطاع النقل كونه سيعمل على تخفيف الضغط الموجود على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين تيزي وزو و الجزائر العاصمة كما أنه جاء لتحقيق الحلم الذي انتظره سكان المنطقة منذ 7 سنوات . مضيفا إلى أن هذا المشروع من شأنه تقليص مدة السفر التي يستغرقها المسافر إلى حدود ساعة و عشرة دقائق و قد حددت قيمة تسعيرة التذكرة ب 170دينار. كما تجدر إليه الاشارة فإن خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية تيزى وزو نحو منطقة وادعيسي على امتداد 50 كلم يمر على تسعة جسور و 21 جسرا للسكة الحديدية و 11 آخرا للطرقات و أربعة أنفاق على مستوى كل من الثنية و الناصرية و تادميت و ذراع بن خدة إلى جانب 6 محطات قطار على مستوى كل من «سي مصطفى« و «يسر» و «برج منايل» و «الناصرية» و «تادميت» و «ذراع بن خدة» بالإضافة إلى التوقف على مستوى قرية بوخالفة. و قد أشار معالي الوزير إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار استراتجية رئيس الجمهورية التي تهدف إلى عصرنة قطاع النقل و تجهيزه بأحدث التكنولوجيات و التجهيزات الحديثة من أجل حماية المسافرين و ضمان راحتهم . و قال في سياق آخر إن الحكومة تعمل حاليا على تسليم كافة المشاريع التابعة لهذا القطاع حيث تم مؤخرا تسليم تيليفريك بزرالدة كما سيتم يوم الخميس المقبل تسليم تيليفريك بولاية سعيدة في انتظار إنجاز مشاريع هامة أخرى و التي تهدف إلى عصرنة قطاع النقل بالجزائر، و عن خط السكة الحديدية المكهرب لنقل البضائع قال ممثل الحكومة بأنه لن يكون أي مشكل لتجسيد هذا المشروع إذا كان هناك طلبا عليه .