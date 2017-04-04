وكالة الطرق السريعة تعلن عن غلق أجزاء من منفذ جن جن / العلمة

م. مسعود

أعلنت وكالة الطرق السريعة عن غلق أجزاء من منفذ الطرق السريع الذي ينتظر أن يربط ميناء جن جن بولاية جيجل بالطريق السيار شرق غرب انطلاقا من بلدية العلمة بولاية سطيف وذلك بسبب الأشغال الجارية على مستوى بعض هذه المقاطع .وكشف بيان للوكالة المذكورة عن توقيف الحركة على مستوى الشطر المار بمحاذاة مطار فرحات عباس ببلدية الأمير عبد القادر وذلك بسبب الأشغال الجارية بهذا المقطع الذي عرفت به الأشغال تقدما كبيرا جعل الجواجلة يستعيدون الأمل في الاستفادة من هذا المنفذ الاستراتيجي قبل انتهاء الآجال الجديدة التي حددتها وزارة الأشغال العمومية من أجل استلام هذا الطريق الذي خصص له غلاف مالي يقارب الملياري دولار أمريكي .وتعكف السلطات الولائية لجيجل على متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص هذا المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا والذي كان من المفروض أن يتم استلامه قبل سنة من الآن وتحديدا سنة (2016) حيث عقد الوالي اجتماعا جديدا مع مدير الأشغال العمومية وبقية الجهات المتابعة للمشروع من أجل الاطلاع على ماتحقق في الميدان خصوصا ماتعلق بالمنشآت الفنية ، وقد تلقى الوالي تقارير وصفت بالإيجابية عن تقدم الأشغال بأغلب محاور هذا الطريق وكذا بمعظم المنشآت الفنية الكبرى خصوصا تلك الواقعة بإقليم بلديتي تاكسنة وبني ياجيس علما وأن الطريق يتضمن مالا يقل عن 18 منشأة فنية منها جسور وأنفاق عملاقة يقع أغلبها بإقليم ولاية جيجل فيما تقع البقية بإقليم ولايتي ميلة وسطيف كما تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية كان قد طمأن الجواجلة بخصوص تدعيم ورشات المشروع ورفع وتيرة العمل إثر الإضراب الذي قام به مئات العمال التابعين لمجمع «ديزاني» الإيطالي المكلف بإنجاز الطريق والذي تسبب في شل قاعدة الحياة التابعة لهذا المجمع لمدة يومين بسبب مطالب عشرات العمال بتمديد عقودهم التي انتهت مطلع العام الجاري .