قالمة/ للمطالبة بجدولة ديونهم

العشرات من المستفيدين من قروض أونساج يحتجون

04.04.2017

 

شن نهار أمس الأول أزيد من 30 شخصا مستفيدا من قرض أونساج  وقفة احتجاجية أمام فرع البنك الوطني الجزائري بواد الزناتي بولاية قالمة مناشدين مدير البنك التدخل من أجل جدولة ديونهم المستحقة للبنك والمتمثلة في ديون 06 أشهر والمقدرة بعشرات الملايين خاصة يقول أحد الشباب أنهم أصبحوا غير قادرين على تسديد ديونهم كلها مرة واحدة في ظل غياب الأموال ونقص مداخيل العمل كما أنهم أصبحو يعانون من شبح البطالة وأن جل مشاريعهم اصبحت خاسرة خاصة أصحاب مركبات النقل العمومي منهم وأنهم غير قادرين على تسديد الديون المتراكمة على عاتقهم من طرف البنك المذكور، من  جهته مدير فرع البنك أكد للمستفيدين من قرض أونساج أنه سوف ينقل مطلبهم إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص ديونهم وإيجاد حل لقضيتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

 

ل.عزالدين

 

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