العشرات من المستفيدين من قروض أونساج يحتجون

شن نهار أمس الأول أزيد من 30 شخصا مستفيدا من قرض أونساج وقفة احتجاجية أمام فرع البنك الوطني الجزائري بواد الزناتي بولاية قالمة مناشدين مدير البنك التدخل من أجل جدولة ديونهم المستحقة للبنك والمتمثلة في ديون 06 أشهر والمقدرة بعشرات الملايين خاصة يقول أحد الشباب أنهم أصبحوا غير قادرين على تسديد ديونهم كلها مرة واحدة في ظل غياب الأموال ونقص مداخيل العمل كما أنهم أصبحو يعانون من شبح البطالة وأن جل مشاريعهم اصبحت خاسرة خاصة أصحاب مركبات النقل العمومي منهم وأنهم غير قادرين على تسديد الديون المتراكمة على عاتقهم من طرف البنك المذكور، من جهته مدير فرع البنك أكد للمستفيدين من قرض أونساج أنه سوف ينقل مطلبهم إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص ديونهم وإيجاد حل لقضيتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

ل.عزالدين