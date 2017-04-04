الجيش يدمر 3 قنابل تقليدية الصنع في تبسة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 قنابل تقليدية الصنع في تبسة حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس الاثنين.وأضاف ذات البيان أن عناصر الدرك الوطني، حجزت 19 كيلوغرام من الكيف المعالج في سيدي بلعباس وتلمسان، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 1271 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية ببسكرة. ومن جهة أخرى أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 5 مهربين وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع، وطن ونصف من المواد الغذائية و2100 لتر من الوقود وجهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 70 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في البيض وورقلة وتمنراست وفقا لذات البيان.

عادل أمين