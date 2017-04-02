التكتل النقابي في «يوم غضب» مطلع شهر ماي المقبل

عادل أمين

مع مواصلة جمع التوقيعات عبر كامل التراب الوطني ردا على ما اعتبره باستمرار تعنت السلطات العمومية في عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة وغلق أبواب الحوار والتفاوض حولها .وأكد البيان إن التكتل النقابي عازم ومصر على المضي قدما لتأسيس جبهة قوية لمواجهة الأوضاع الراهنة للعمال ويدعو كافة العمال للانخراط في النضال والالتفاف حول نقاباتهم لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.وكانت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات قد عقدت اجتماعا يوم 01 أفريل 2017 بمقر نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية CELA لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد الآفاق المستقبلية حيث أشاد التكتل النقابي بالتقدم الذي تشهده عملية جمع التوقيعات رفضا لقانون التقاعد الجديد وتأكيده على ضرورة مواصلة التجند لتحقيق الهدف المنشود وأشاد التكتل النقابي بمواقف بعض الكتل البرلمانية من خلال الانخراط الكلي في إمضاء عريضة إخطار للمجلس الدستوري بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد 16-15و السعي لإنجاح فعاليات اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم 08 أفريل 2017 حول مسودة قانون العمل.وجددت النقابات المستقلة التزامها بقرارات التكتل النقابي المعلن عنها بتاريخ 04 مارس الماضي وتأكيدها على استمرارية النضال لحماية مكاسب العمال و تحقيق مطالبهم المتمثلة في ملف التقاعد و ملف قانون العمل وملف القدرة الشرائية