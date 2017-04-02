إدراج التركية والصينية والروسية في مسابقة توظيف الأساتذة





عادل أمين

أفرجت وزارة التربية عن قائمة التخصصات المطلوبة في مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2017 التي أعلنت عنها مؤخرا والمقرر إجراؤها في ال29 جوان القادم حيث تم السماح هده المرة لحاملي شهادة الليسانس في العلوم السياسية والحقوق المشاركة في مسابقة التوظيف كما سيتم هده السنة فتح مناصب جديدة للتدريس في لغات جديدة كالتركية والروسية والصينية. وفي هذا الصدد فإن قائمة التخصصات لأساتذة التعليم الابتدائي كأساتذة في اللغة العربية تتضمن 31 تخصصا منها اختصاصات الليسانس في مختلف التخصصات الأدبية العلمية إلى جانب الليسانس في الحقوق علوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية والعلاقات الدولية كما تم فتح باب التدريس في لغة المادة الأمازيغية لحاملي شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الامازيغية والليسانس في اللغة الفرنسية والليسانس في الترجمة . وفي الطور المتوسط تم الاحتفاظ بنفس تخصصات السنة الفارطة وبالتعليم الثانوي تم فتح التوظيف لحاملي شهادة الماستر في لغات عديدة كالتركية والصينية والروسية .وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت عن إعادة فتح الأرضية الرقمية للتوظيف وهذا ابتداء من 17 أفريل المقبل. وكشفت بن غبريت أن إجراء مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات الكتابية ستكون يوم 29 جوان من السنة الجارية.