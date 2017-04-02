سلال: لن نتخلى عن البرامج الاجتماعية

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أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس السبت خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني في ختام زيارته التفقدية لولاية الوادي على أنه يتعين العمل على ترقية فرص الاستثمار في قطاع السياحة باعتبارها موردا تنمويا واعدا يراهن عليه في المساهمة في تطوير الوضع الاقتصادي للبلاد. وأوضح سلال في السياق ذاته أن مشاريع السياحة لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي لاسيما في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد مما يتعين مواجهة هذه الوضعية من خلال اعتماد توجه لتطور اقتصادي كفيل بإنعاش التنمية المحلية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وبخصوص دعم برامج الصحة والسكن والماء أكد أن الدولة لن تتخلى عن برامجها الاجتماعية بما فيها برنامج السكن حيث تم اتخاذ قرار في إطار دعم السكن الريفي بتخصيص 2500 وحدة سكنية إضافية زيادة على البرنامج الحالي. من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات لأننا بحاجة إلى المنافسة لضبط الأسعار في السوق و ضمان الجودة من جهة توفير الخيار للمستهلك الجزائري من جهة أخرى». وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها «الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع مواصلة برامج السكن و الصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج«.