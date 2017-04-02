بوضياف : تشغيل 17 مصلحة للطب النفسي في 2017 للتكفل بمرضى التوحد

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الأحد بالجزائر العاصمة عن تشغيل 17 مصلحة للطب النفسي للأطفال خلال سنة 2017 لضمان متابعة وتكفل جيد لفئة المصابين بالتوحد عبر القطر. وأكد وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول مرض التوحد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لهذا الداء الذي يصادف 2 أفريل من كل سنة أنه سيتم تشغيل 17 مصلحة للطب النفسي للأطفال خلال سنة 2017 مشيرا إلى بعضها التي اكتسبت خبرة - حسبه- مما يؤهلها لتصبح «مراكز مرجعية «حتى تستفيد من الدعم اللازم . ويمكن لهذه المراكز المرجعية -كما أضاف- أن تلعب دورا هاما في مجال التوأمة بين عدة ولايات فضلا عن دور الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال والتي أثبتت جدارتها في مجال المرافقة.وبخصوص البرنامج الوطني للتكفل بالتوحد الذي تم بعثه خلال سنة 2016 ، أوضح وزير الصحة أنه وبفضل الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة تم رسم الخطوط العريضة لهذا البرنامج القطاعي بعد التنصيب الرسمي يوم 18 جويلية الفارط للجنة الوطنية القطاعية التي أسندت لها مهمة متابعة وتطبيق هذا البرنامج . ويرتكز البرنامج خصوصا على متابعة الوضعية الحالية لمرض التوحد ودعم التكوين بالإضافة إلى بعث دراسات مستقبلية وقد كشف السيد بوضياف بالمناسبة عن إطلاق دراسة نموذجية حول هذا المرض بكل من ولايات الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وقسنطينة .