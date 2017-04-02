الأرندي يشدد على ضرورة تحسين منظومة الصحة العمومية

سارة شرقي

شدد التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» لرئيسه «أحمد أويحيى«، على ضرورة التطبيق الفعال لإصلاح المستشفيات بهدف تحسين تسيير منشآت الصحة العمومية وكذا صيانة منشآت الصحة العمومية وتجهيزها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات التكفل بمرضى السرطان، وتحسين تكوين الموظفين شبه الطبيين. وفي هذا السياق قالت ذات التشكيلة بأن الجزائر أنشأت شبكة هامة من المنشآت في قطاع الصحة العمومية، ووضعت سياسة ناجعة لتكوين الأطباء والإطارات شبه الطبية، وطورت صناعة صيدلانية واعدة. كما أحدثت نظام حماية اجتماعية قلّ له مثيل في العالم، كما أنها تخصص سنويا ميزانية هامة لقطاع الصحة، موضحة «تشكيلة الأرندي» بأنها ستعمل رفقة نوابها على إعداد نظام أكثر تحفيزا للأطباء المختصين لجعلهم يوافقون على العمل بالمستشفيات الواقعة بالمناطق الداخلية للوطن. كما قال التجمع الديمقراطي ضمن برنامجه الانتخابي بأنه سيلتزم بتعزيز مساعدة الأشخاص المعاقين ودعمهم بحيث يسهر على تحسين الخدمات الطبية الخاصة الموجهة للأشخاص المعاقين، إلى جانب تطوير الاندماج المهني للمعاقين و رفع علاوات المساعدة الاجتماعية الخاصة بهم. وفيما يتعلق بالتربية، أردف الأرندي بأنه يناضل من أجل التحسين البيداغوجي لمنظومة التربية الوطنية ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية أكبر لفائدة التلاميذ، حيث نلتزم بمواصلة الإصلاحات البيداغوجية في ظل احترام الهوية الوطنية لاسيما مع الإبقاء على التربية الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية ومواصلة الإصلاحات البيداغوجية التي تكرس انفتاح المدرسة والمتوسطة والثانوية على اللغات الأجنبية والمواد العلمية، وكذا توسيع تعليم اللغة الأمازيغية وتعميم النقل المدرسي عبر كافة التراب الوطني، مشددا على تخصيص منحة مدرسية للتلاميذ المنحدرين من العائلات المعوزة أو ذات الدخل الضعيف حسب قوله.