ملف أراضي العرش و»الكومينال»على طاولة والي الولاية

كشف والي ولاية أم البواقي جمال الدين بريمي أن ملف تحويل حق الانتفاع الخاص بالأراضي الفلاحية إلى حق الامتياز عرف حالة من البيروقراطية حيث تم اتخاذ قرارات جريئة لمئات الملفات التي كانت مجمدة وتم تسريح هذه الأخيرة حتى يستفيد أصحابها من عقود الامتياز التي تكفل باستفادتهم من مختلف القروض لخدمة أراضيهم والاستثمار بها حيث أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي انه تم رفع تقارير تخص هذه الفئة لمصالحه حيث سيتم دراستها ومناقشة الملف رفقة لجنة مشتركة سيتم من خلالها مراجعة الملفات العالقة والمعقدة حسبه والتي بها إشكاليات كثيرة فيما يخص حق الانتفاع أما أراضي العرش و»الكومينال» والتي عرف ملفها هي الأخرى حالة من الجمود خاصة ببلدية عين الزيتون والتي أدت في الكثير من المرات إلى دخول طرفي النزاع في شجارات سرعان ما تصل إلى أروقة العدالة بفعل الخلاف القائم بين أعراش المنطقة على الأراضي وأدت إلى المساس بالنظام العام حيث أكد الوالي أنه سيتم دراسة الملف رفقة إدارة مسح الأراضي حيث سيتم وضع حد لمختلف هذه المظاهر وإعطاء كل ذي حق حقه حسبه وخلال تطرقه إلى نقطة تجميد عملية الدعم الفلاحي على المستوى الوطني والمحلي أكد الرجل الأول في الولاية أنه أصدر تعليمة لمدير المصالح الفلاحية تقضي بإحصاء مختلف الملفات التي استفاد أصحابها من هذا الدعم ولم يسددوا قروضهم حيث يبقى الملف مفتوحا كما أردف والي الولاية في حديثه عن الاستثمار الفلاحي مبرزا أن ولاية أم البواقي تمتاز بالطابع الفلاحي الرعوي الذي يضمن توفر الأراضي الفلاحية المخصصة للاستثمار داعيا في الوقت ذاته مختلف المستثمرين التقرب من مصالحه لطلب الاستثمار الفلاحي المنتج خاصة في ما تعلق بزراعة الخضر والفواكه ومختلف الحبوب.قصد خلق الثروة وإيجاد بدائل عن التبعية للمحروقات.

أحمد زهار