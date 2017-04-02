البطاطا بأسعار معقولة قبل حلول شهر رمضان





اجتماع طارئ لوزارة الفلاحة بالفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة

عادل أمين

طمأن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين « صالح صويلح « أمس الجزائريين بأن أسعار البطاطا ستنخفض إلى مستويات معقولة قبل حلول شهر رمضان حيث أكد «صويلح « في تصريح «تلفزي» لإحدى القنوات الخاصة بأن أسعارها بدأت تعرف تراجعا طفيفا في العديد من الولايات وأرجع سبب ذلك لقانون العرض والطلب .وأكد علي أن المسؤول الوحيد ليس وزارة الفلاحة و إنما المصالح التي كلفت بالتخزين والتوزيع فهي المسؤول الأول عن سوء التسيير كما تطرق لأسواق الرحمة التي ينظمها بعض التجار المنضوين تحت لواء الاتحاد بمناسبة شهر رمضان الكريم بغيه تمكين المواطنين من اقتناء الخضر و المواد بسعر هو في متناول الجميع .وفي نفس السياق أوضح «صالح صويلح» بأن الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه برئاسة « عاشور مصطفي» تعمل جاهدة مع وزارة الفلاحة و تم برمجة اجتماعات للوصول إلى حلول للقضاء على هذه المشاكل و للقضاء على الندرة و الاحتكار و القضاء على المضاربة حيث تم برمجة اجتماع الأسبوع الفارط و بحر هذا الأسبوع في انتظار نتائج هذه الاجتماعات .والجدير بالإشارة أن أسعار البطاطا ما تزال تعرف ارتفاعا رهيبا في السوق حيث وصل سعرها في الكثير من الولايات في أسواق التجزئة إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بغرض القضاء على المضاربة والاحتكار من خلال تفكيك العديد من مجموعات الاحتكار بعين الدفلى وبومرداس.