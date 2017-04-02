أصحاب العقود يثورون على إدارة «الجزائرية للمياه» بعنابة

احتج صباح أمس أمام مقر وحدة مؤسسة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة عدد من أصحاب عقود «دي أي بي» و»سيتيا» الذين استغنت المؤسسة عن خدماتهم قبل حوالي السنة، حيث تجمعوا أمام مقر الوحدة ورفعوا لافتة طالبوا من خلالها بإدماجهم وبتدخل الوالي، وقد عبر المحتجون لـ «آخر ساعة» عن رفضهم لقائمة 60 منصب التي أعلنت الإدارة عنها مؤخرا والخاصة بإدماج عدد من أصحاب العقود المذكورة والتي أعلنت الإدارة إعادة دراستها بعد تهديد أربعة شبان الأسبوع الماضي بالانتحار، حيث أكد المحتجون بأنه يحق لهم جميعا الإدماج في المؤسسة نظرا لتوفر العديد من المناصب الشاغرة، خصوصا بعد تقاعد –حسبهم- قرابة 240 عاملا خلال الأشهر الأخيرة، كما أوضح المحتجون بأنهم قابلوا مدير الوحدة الذي قالوا بأنه قال لهم بالحرف الواحد: «ليس لدي ما أفعل لكم، روحوا وين تنبت (يقصد المديرية العامة للجزائرية للمياه)»، غير أن أصحاب العقود أكدوا لنا بأنهم تقربوا عدة مرات على مدار الأشهر الماضية من المديرية العامة التي اكتفت بإعطائهم الوعود دون تجسيدها على أرض الواقع والأمر ذاته بالنسبة للسلطات المحلية ممثلة في رئيس ديوان الوالي الذي قالوا بأنهم قابلوه قبل عدة أشهر ووعدهم بحل مشكلتهم دون أن يحدث ذلك، وفي سياق ذي صلة بقضية التوظيف في «الجزائرية للمياه»، فإن الشبان الثلاثة واصلوا إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه الخميس الماضي من أجل إرغام الإدارة على إعادة إدماجهم، حيث تقربنا من اثنين منهم أمس في الوقت الذي كان فيه ثالثهم مجتمعا بالنقابة التي يبدو أنها تسعى لإخراج نفسها من هذا المأزق بعد أن وجهت لأطراف فيها أصابع الاتهام بخصوص التلاعب بمناصب التوظيف، هذا وحاولت «آخر ساعة» التقرب من مدير الوحدة إلا أنه تعذر عليها ذلك.

وليد. هـ