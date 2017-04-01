أحمد الدان يصف دعاة مقاطعة الانتخابات بالإرهابيين





حياة بودينار

شبه « أحمد الدان» رئيس حركة البناء الوطني و عضو اللجنة الوطنية للاتحاد الوطني من أجل النهضة، العدالة و البناء دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة بالإرهابيين ، وقال أن دعوتهم نابعة من عدم امتلاكهم قاعة شعبية تدعمهم ، ما جعلهم ينادون بالمقاطعة خوفا من الفشل. واجتمع « الدان» نهار أمس باللجان البلدية الانتخابية بقاعة عيسات إيدير وسط مدينة سكيكدة ، مؤكدا أن مشاركة الإسلاميين في الحكومة الجزائرية ستكون بعد التشريعيات مثلما هو الحال في كل من تونس، المغرب و موريتانيا و حينها سيتم العمل ضمن تكتل الاتحاد المغاربي من أجل إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية و الاحتلال الاسباني في سبتة و مليلة المغربيتين و إنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا من أجل تحقيق الأمن الإقليمي و الانطلاق نحو حركية اقتصادية في إفريقيا و تحقيق الأمن و السلم العالميين في محيط البحر المتوسط. و لتفادي حدوث عملية تزوير ، دعا نائب رئيس حركة البناء الوطني الحكومة باعتماد المراقبة الالكترونية من خلال تصوير محاضر الصناديق و عرضها على المواقع الالكترونية و شبكات التواصل الاجتماعي ستكون ضمانة على النزاهة و الشفافية و عدم التذرع بحجج واهية سيما و أن الحكومة هي من أكدت على عصرنة الإدارة و بالتالي توفير الوسائل لذلك، واصفا المراقبين الدوليين بشهود الزور الذين حسبه راقبوا انتخابات أيام الأنظمة العربية البائدة و أقروا بنزاهتها و سبق لهم و أن راقبوا انتخابات بالجزائر و قال انه بدل من تبذير المال عليهم و نحن في زمن التشقف من الأحسن أن تذهب هذه الأموال إلى مناحي أكثر أهمية، قبل أن يشدد على أهمية الأمن الانتخابي الذي ليس بمقدور المصالح الأمنية الحفاظ عليه بقدر ما يكون من خلال حضور ضمير جميع الذين هم على علاقة بالعملية الانتخابية يتقدمهم الولاة و رؤساء الدوائر .و اعتبر « الدان» ولاية سكيكدة إحدى الولايات القائدة التي يعول عليها الاتحاد في الظفر بأصوات كثيرة تؤهلهم للاستحواذ على مقاعد البرلمان.