تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى اليوم





قررت وزارة المالية تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية اليوم، بالنظر إلى عدم تمكن معظم أصحاب السيارات من شرائها في الوقت المحدد. وكانت المديرية العامة للضرائب قد حددت فترة اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2017 من 1 إلى 31 مارس الماضي. حيث كان من المقرر أن تنهي أمس آجال اقتناء قسيمة السيارات، لكن تم تمديدها بسبب الطوابير الطويلة التي تشهدها مراكز بيعها . وأوضحت المديرية أن أسعار قسيمة السيارات لم تعرف تغييرا هذه السنة وستبقى بنفس أسعار السنة الفارطة مطمئنة بذلك على أن القسيمات ستكون متوفرة بقباضات الضرائب وكذا على مستوى مكاتب بريد الجزائر. كما دعت ذات المديرية المواطنين إلى التأكد من القيمة القانونية لقسيمتهم قبل اقتنائها مشيرة إلى أن كل قسيمة غير مطابقة للقيمة القانونية يترتب عنها سحب البطاقة الرمادية التي لن يتم إعادتها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة بضعف قيمتها أي بنسبة 100 %. كما أن عدم وضعها على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي إلى فرض غرامة جبائية تساوي 50 % من مبلغ القسيمة. ويحدد سعرها بحسب قوة محرك المركبة وتاريخ دخولها قيد السير ، حيث يتراوح السعر ما بين 500 إلى 3000 دج للقسيمة الخاصة بالمركبة التي تتجاوز 10 سنوات و ما بين 1000 و 4000 دج للمركبات التي تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات وب 1500 إلى 6000 دج للمركبات ما بين 3 إلى 6 سنوات.

صالح. ب