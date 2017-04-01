«طموحنا في العاصمة يصل إلى 15 مقعد بعيدا عن المتلاعبين بالصناديق«





أكد رئيس جبهة التغيير ومتصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم بالعاصمة»عبد المجيد مناصرة» بأن طموح التحالف في العاصمة يصل إلى 15 مقعدا ما يمثل 40 بالمائة، موضحا بأن هذا الأمر قد يصطدم بإرادة الإدارة أو خياطي النتائج والمتلاعبين بالصناديق .وفي هذا السياق قال ذات المتحدث في كلمة له أمس خلال افتتاح الملتقى الولائي للهيئات الانتخابية البلدية بالعاصمة «نطمح طموح الكبار لأن حركتنا كبيرة جدا والعاصمة كذلك أكبر وعمرنا القانوني اليوم 26 سنة نضال»، موضحا بأن الحركة تملك تنظيما مؤهلا لتحقيق الريادة في العاصمة. وأضاف بأن القائمة تنافسية لأنها قائمة وحدة بين التغيير وحمس، كما أنها قائمة تملك الخبرات والكفاءات والتوزيع الجغرافي والأداءات الجيدة للمنتخبين والنواب، بالإضافة إلى أنها قائمة عاصمية، مشيرا بأنه سكن بالعاصمة سنة 1982 عندما كان طالبا. وأردف أيضا «قائمتنا تحوز على أصحاب الأيادي البيضاء الناصعة نظهرها للناس ولا نخاف ولا نستحي نمدها لهم للمصافحة وتتشابك أيدينا مع أيديهم من أجل جزائر الهناء والنماء» وهو الأمر الذي يؤهل التحالف لأن يكون في الريادة حسبه.

س.شرقي