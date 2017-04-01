الجيش يعثر برميلين فيهما مواد لصناعة القنابل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس من العثور على برميلين يحويان مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، حيث جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة/ ن.ع.1، يوم أمس 31 مارس 2017، برميلين (02) يحويان موادا ومعدات لصناعة القنابل التقليدية»، وفي سياق آخر كشف البيان أنه «وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بمدينة تندوف/ ن.ع.3، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كيلوغرام ونصف (1,5) من الكيف المعالج و(517) غرام من الكوكايين»، من جهة أخرى أحبطت وحدات من حراس الشواطئ بكل من وهران محاولات للهجرة غير الشرعية لــ 49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحيد هاني