الحكومة تقرر استيراد التفاح، اللحوم الطازجة والمجمدة والموز





قررت الحكومة استئناف عملية الاستيراد للمنتجات الصناعية والفلاحية التي تعرف ارتفاعا فاحشا في أسعارها بالسوق الوطنية على غرار المركبات ومادة الاسمنت والمواد الزراعية كالموز و كذلك مشتقات الأجبان .وفي هدا الصدد أعلنت مصالح وزارة التجارة للوزير بالنيابة «عبد المجيد تبون « أمس السبت فتح باب التسجيل للحصول على رخص الاستيراد . وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي على الانترنات أن عملية التسجيل التي انطلقت اليوم الفاتح من أفريل ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري. وستشمل رخص الاستيراد –حسب المصدر- المنتجات الصناعية كالسيارات والخزف والاسمنت المسلح والخشب، والمواد الزراعية والمواد الزراعية المحولة كالتفاح واللحوم الطازجة والمجمدة والموز والأجبان.والجدير بالإشارة أن وزير التجارة بالنيابة كان قد صرح الأسبوع الفارط بأن الميزان التجاري للجزائر في 2016 سجل عجزا بنحو 17 مليار دولار بسبب استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها في الجزائر.كما اعتقد أن هذا العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من المواد غير الضرورية « شوينغوم، كاتشاب، مايوناز..» وأضاف بأنه يمكن إضافة لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و 10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر. ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج لكن يجب أن يترافق ذلك مع تشديد المراقبة والضبط وذلك في إطار احترام للاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الاقتصاديين في الخارج. وبشأن تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين أوضح الوزير تبون أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.

عادل أمين