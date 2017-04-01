سلال يدعو من الوادي إلى تسهيل عملية الاستفادة من العقار الفلاحي





شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة تجاوز البيروقراطية ومنح العقار الفلاحي إلى الراغبين في ولوج عالم الاستثمار الفلاحي مؤكدا أن الوزارة الأولى ستتخذ قرارات هامة بخصوص انشغالات الفلاحين لاسيما منها ما تعلق بالكهرباء والمسالك الفلاحية.و دعا الوزير الأول في مستهل زيارته لولاية الوادي أصحاب المؤسسات الاستثمارية الفلاحية إلى رسم إستراتيجية لتفعيل آلية التصدير باعتباره بديلا ناجعا عن المحروقات.مبرزا أن النظرة الجديدة للاقتصاد الجزائري تعتمد على هذه الآلية حاثا في نفس الوقت على التفكير الجدي لتفعيل الزراعة البيولوجية، وجاءت هذه التعليمات أثناء تفقده لمستثمرة فلاحية تقع بالمنطقة الفلاحية «الضاية» ببلدية سيدي عون ( 15 كلم عن مقر الولاية ) التي تتربع على مساحة قوامها 45 هكتار منها 25 هكتارا مسقية بواسطة 15 بئرا يعتمد فيها على نظام السقي بالتقطير وتغرس بها عديد المنتجات الفلاحية من ضمنها 30 بيتا بلاستيكيا ونحو مائة نخلة مثمرة .ودشن الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت المركب السياحي الصحراوي»الغزال الذهبي» (542 سريرا) مدرج في إطار تدعيم الاستثمار في مجال السياحة .وتقع هذه المنشأة السياحية التي تطلبت مبلغا ماليا بقيمة 10 ملايير دج بالمدخل الغربي لمدينة الوادي على مستوى الطريق الرابط بين الوادي ورقلة وهو مشروع سياحي تابع لأحد المستثمرين الخواص ويتربع على مساحة إجمالية قوامها 160 هكتارا .ويتوفر هذا الهيكل السياحي على عديد المرافق من ضمنها فندق (87 غرفة ) و 72 بانغالو و 52 خيمة مجهزة بأحدث الوسائل و14 سكنا يتوفر على كافة شروط الراحة ومقر للعمال (384 غرفة ) ومساحة لرياضة «الغولف»بمساحة 100 هكتار وحمام صونا ومتحف ومسابح ومطاعم ، حسب البطاقة التقنية للمشروع .وأنجز هذا المشروع السياحي بمواصفات عالمية ويوفر 393 منصب شغل مع استفادة العمال من التكوين الداخلي ، حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول .وبالمناسبة دعا السيد عبد المالك سلال في هذه المحطة الأخيرة من زيارته إلى ولاية الوادي إلى المضي قدما في الاستثمار في قطاع السياحة وترقيته،مؤكدا في ذات السياق بأن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واعد وهو يندرج في إطار إستراتيجية توفير بدائل اقتصادية وتنموية خارج قطاع المحروقات.