ميلاد لجنة ولائية لفئة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تحت لواء نقابة السناباب

تم أمس الأول تنصيب لجنة جديدة خاصة بعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بمختلف صيغها تعمل تحت غطاء الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية» سناباب» بولاية خنشلة وتهدف اللجنة للعمل من أجل المطالبة بحق هذه الفئة في الإدماج النهائي ضمن مناصب مالية جديدة، حسب ما كشف عنه السيد اسكندر لحجازي الأمين الولائي المكلف بالإعلام بالنقابة.المتحدث أكد أن أشغال الجمعية العامة للجنة جرت بمقر النقابة بمدينة خنشلة، في ظروف جد حسنة، حيث حضر العشرات من العمال والموظفين في إطار صيغ التشغل المؤقتة المذكورة، وتم تزكية مكتب ولائي لهذه الفئة متكون من تسعة أعضاء زائد عضوين إضافيين برئاسة بوكحيل الطاهر عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى موظفين وعمال من قطاعات الشبيبة والرياضة، النشاط الاجتماعي، الفلاحة، الجماعات المحلية، البريد والموصلات، وغيرهم. وأوضح لحجازي أن القوانين التي تحكم وتسير عقود التوظيف لهذه الفئة، لا تتضمن مواد تلزم المستخدم بإدماج العامل أو الموظف ضمن المناصب المالية التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، متسائلا في ذات السياق هل يعقل أن تتجاوز مدة العمل ضمن الشبكة الاجتماعية الـ 15 سنة دون الاستفادة بمنصب مالي في العديد من الإدارات وأضاف أن النقابة ستعمل على رفع مقترح للجهات الوصية يتضمن الدعوة إلى تعديل القوانين التي تحكم هذه الفئة من أجل إلزام المسؤولين بمنح الأولوية إلزاميا في التوظيف لصالح هؤلاء الذين يعانون في صمت.

عمران بلهوشات