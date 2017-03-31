مسابقة التّوظيف يوم 29 جوان القادم





أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن إعادة فتح الأرضية الرقمية للتوظيف، وهذا ابتداء من 21 أفريل المقبل.

عادل أمين

وكشفت بن غبريت أول أمس الخميس عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي «التويتر»، أن إجراء مسابقة التوظيف على أساس الاختبارات الكتابية ستكون يوم 29 جوان من السنة الجارية.وأوضحت الوزيرة خلال افتتاحها لليوم الإعلامي حول الأرضية الرقمية للتوظيف أنه من فوائد استعمال هذا النظام هو تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية والمصداقية وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية.كما أشارت بن غبريت إلى المعالجة الآنية والآلية والرقمية لعمليات إدارية وتقنية معقدة وكذا عن المعالجة المركزية الموحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية باستعمال النظام الخبير لإدراج المناصب الشاغرة والتعيين مع إدراج رغبات المترشحين المعنيين بشكل دوري. وأبرزت هذا النظام يسمح بمعالجة قاعدة بيانات واسعة، حيث بلغ عدد المترشحين المعنيين بالتوظيف أزيد من 700.000 مترشح تم ترتيبهم حسب الترتيب الاستحقاقي على المستوى الولائي والوطني وذلك حسب المادة و الطور،إلى جانب ترتيب الرغبات ومعالجتها حسب الترتيب الاستحقاقي والأولوية في الرغبة. وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه تم التمكن، بفضل هذه الأرضية الرقمية، من تعيين ما يزيد عن63 ألف أستاذ، معبرة في آن واحد عن نيتها في توسيعها لتشمل التأطير الإداري أيضا.وأوضحت بن غبريت في السياق ذاته أنه بفضل هذا النظام لم يتم تسجيل أي طعن على مستوى الإدارة»،مشيرة إلى تسجيل نقص في أساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات.من جهة أخرى أكدت نورية بن غبريت على أن مصالحها لن تتراجع عن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين معتبرة أن هذا الإجراء الذي يشمل الأساتذة الذين شنوا إضرابا يومي الـ17 والـ18 من الشهر الجاري يعد أمرا طبيعيا وقانونيا ويجب تطبيق قوانين الجمهورية في كل الحالات.وأكدت أن الشريك الاجتماعي «على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية خاصة فيما يخص الإضراب في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة





نظار الثانويات يهددون بالزحف أمام مديريات التربية

*طالبوا بتصنيفهم في الصنف 16 وبأثر رجعي من تاريخ 03 جوان 2012





هددت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات أمس بالنزول إلى الشارع في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المشروع . وقال بيان التنسيقية الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه أن التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية تسجل مرة أخرى قلقها واستنكارها للصمت والتجاهل الذي واجهت به الوزارة الوصية مطالب نظار الثانويات، فالإجحاف الواقع في حق هذه الفئة من موظفي قطاع التربية لا يمكن إنكاره وذلك باعتراف ممثلي الوصاية في مناسبات لذلك فالتنسيقية الوطنية تعلن تمسكها بالمطالب المرفوعة منذ أزيد من سنة وتؤكد على ضرورة تصنيف نظار الثانويات في الصنف 16 وبأثر رجعي من تاريخ 03 جوان 2012 والترقية عن طريق التأهيل إلى مناصب مدير ثانوية والكف عن التعسف في استعمال السلطة للإجبار على قبول التكليف الإداري في حالة شغور منصب مدير ثانوية كما دعت التنسيقية إلى ضرورة الإسراع في تسوية ملف السكنات الوظيفية الإلزامية للنظار.ويضيف البيان أنه أمام الموقف السلبي للوزارة الوصية فإن التنسيقية تدعو نظار الثانويات إلى عقد جمعيات عامة ولائية متزامنة يوم الثلاثاء 4 أفريل 2017لتقييم التكوين المنظم لفائدة النظار خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع والتحضير للقيام بوقفات احتجاجية ولائية متزامنة يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 على الساعة الواحدة والنصف زوالا أمام مديريات التربية.كما تدعو نظار ثانويات الوطن إلى الالتفاف حول مطالبهم وتنسيقيتهم والتجند والمبادرة باقتراحاتهم للدخول في احتجاج وطني.