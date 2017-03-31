رئيس الكونغو يبهر بما وصل إليه مستوى الصناعة الميكانيكية

أعرب رئيس جمهورية الكونغو السيد دونيسساسونغيسو من ولاية قسنطينة عن إعجابه بمستوى ونوعية أداء عديد الهياكل المتخصصة في الصناعات الميكانيكية بهذه الولاية، وأبدى الرئيس الكونغولي الذي حل بقسنطينة في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها منذ الاثنين المنصرم إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اهتماما كبيرا بآفاق هذه الصناعات التي شهدت تطورا كبيرا بالجزائر.ولدى وصوله إلى عاصمة الشرق الجزائري توجه السيد ساسونغيسو الذي كان بمعية كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إلى مؤسسة «سوماتيل» الشركة الفرعية للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بمنطقة عين سمارةحيث تلقى عرضا شاملا حول قدرات إنتاج هذه الوحدة التي تشغل 800 عامل، و قد انبثقت المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية عن عملية إعادة هيكلة شركة سوناكوم و هي مختصة في تطوير جميع مسارات صناعة و توزيع عتاد الأشغال العمومية و الميكانيكية حيث تنتج عتادا لعلامات عالمية بسواعد جزائرية، واستنادا للمعلومات المقدمة للرئيس الكونغولي بعين المكان فقد اتفقت هذه المؤسسة مع شريكها الإسباني على توجيه 75 بالمائة من إنتاجها للسوق الوطنية و 25 بالمائة منه للصادرات، ولدى زيارته لشركة إنتاج عتاد التكديس و الحمولة بذات المنطقة و المختصة في إنتاج قطع الغيار ذات الجودة العالية تكنولوجيا و ميكانيكيا عن طريق المناولة تلقى السيد ساسونغيسو عرضا مفصلا حول مراحل صناعة هذا النوع من القطع و ذلك بعد أن طاف بمختلف ورشات هذه الشركة، كما زار ضيف الجزائر مؤسسة الجرارات الفلاحية بوادي حميميم بالخروب التي تبلغ قدرة إنتاجها الحالية بـ 4 آلاف جرار مناصفة بين الجرارات التي تحمل علامتي «سيرتا»و كذا «ماسي فيرغسون» هذه الأخيرة المصنعة بالتعاون مع شريك أمريكي حيث تابع باهتمام كبير العرض المفصل الذي قدمه له القائمون على هذه المؤسسة التي تعتزم في إطار الشراكة الجزائرية الأمريكية تخصيص 15 بالمائة من جرارات « ماسي فيرغسون « للتصدير، كما تحدث مسؤولو هذه المؤسسة عن آفاق لتخصيص 60 بالمائة من نسبة الإنتاج الإجمالية لهذه الجرارات للسوق المحلية و الوطنية في 2019 مع وجود مشاورات متقدمة مع الشريك الأمريكي لتصدير هذا العتاد لعديد الدول الأفريقية.

جمال بوعكاز