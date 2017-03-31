بعد الارتفاع في درجات الحرارة

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الشرقية

31.03.2017

 


 توقعت مصالح الأرصاد الجوية بداية من ليلة أمس الجمعة وإلى غاية نهاية الأسبوع القادم انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة مع تساقط معتبر للأمطار والتي ستكون مصحوبة برعود خصوصا في المناطق الشرقية للبلاد ودلك بعد الارتفاع في درجات الحرارة التي عرفتها الجزائر والتي تجاوزت المعدل الموسمي بـ ولايات الشرق حيث سيعرف الطقس تغيرا جذريا ليصبح ممطرا بداية الفاتح من أفريل عبر المناطق الشرقية للوطن وتمتد إلى شرق عاصمة البلاد وإنخفاضا في درجات الحرارة  كما ستعرف نفس المناطق أي المناطق الشرقية وكذا شرق العاصمة زخات رعدية ممطرة كما ستعرف انخفاضا في درجات الحرارة التي ستتراوح ما بين 15 إلى 18 على السواحل الوسطى والشرقية وما بين 9 إلى 13 درجة في المناطق الداخلية والوسطى والشرقية .

 

عادل أمين

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