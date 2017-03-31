أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الشرقية





توقعت مصالح الأرصاد الجوية بداية من ليلة أمس الجمعة وإلى غاية نهاية الأسبوع القادم انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة مع تساقط معتبر للأمطار والتي ستكون مصحوبة برعود خصوصا في المناطق الشرقية للبلاد ودلك بعد الارتفاع في درجات الحرارة التي عرفتها الجزائر والتي تجاوزت المعدل الموسمي بـ ولايات الشرق حيث سيعرف الطقس تغيرا جذريا ليصبح ممطرا بداية الفاتح من أفريل عبر المناطق الشرقية للوطن وتمتد إلى شرق عاصمة البلاد وإنخفاضا في درجات الحرارة كما ستعرف نفس المناطق أي المناطق الشرقية وكذا شرق العاصمة زخات رعدية ممطرة كما ستعرف انخفاضا في درجات الحرارة التي ستتراوح ما بين 15 إلى 18 على السواحل الوسطى والشرقية وما بين 9 إلى 13 درجة في المناطق الداخلية والوسطى والشرقية .

عادل أمين