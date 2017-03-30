الآلاف من موظفي وعمال قطاع التربية أحيلوا على التقاعد قسرا

كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الصادق دزيري» أن الوقت الراهن و المستجدات التي تعيشها الأسرة التربوية و الأحداث المتسارعة التي شهدتها الساحة النقابية والتي تصدرها قانون التقاعد الجدي... واغتصاب حق مكتسب ويعني التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ناهيك عن مشروع قانون العمل الجديد الذي يخشى أن يكون مصيره كمصير قانون التقاعد والذي يحمل في طياته تراجعا كبيرا في حقوق الموظف و مكتسباته و تضييقا على الحريات النقابية .مضيفا خلال كلمته في الجامعة الربيعية الأولى تحت شعار « قوة الاتحاد في وعي وفاعلية شبابه « والتي حرص فيها الاتحاد على أن تكون خصيصا لفئة للشباب بعد خروج الآلاف من رجال و نساء التربية للتقاعد قسرا و القائمة مفتوحة خلال السنوات القليلة القادمة كما لم يفوت»دزيزي» الفرصة في هذا اللقاء الشبابي دون أن يتوجه للمرأة المربية عموما و النقابية بالخصوص معلنا على أن نسبة المرأة في قطاع التربية ارتفعت في الآونة الأخيرة و تجاوزت الخمسين بالمئة وهي نسبة لا يستهان بها مقارنة بباقي القطاعات على حد قوله. ليؤكد أنه بعد أن اقتحمت المرأة مجال العمل المهني بجدارة و استحقاق إلى جانب أخيها الرجل فقد حان الوقت أن تقاسمه شرف النضال النقابي كما أن للممارسة الميدانية للعمل النقابي والاحتكاك المستمر بإطارات الاتحاد ومتابعة حقوق المربين وتطلعاتهم واحتياجاتهم ومسايرة قضايا الأمة عامة تكسبكم الكثير من الخبرة والحكمة والدراية والقدرة على تجاوز التحديات التي تحيط بكم وتجعل منكم النقابيين الواعين والفاعلين و المبادرين.و قبل كل ذلك و بعده يؤكد بأنه لا بد لكل ممارس للعمل النقابي أن يكون مقتنعا بضرورة و جدوى هذه الرسالة النبيلة التي يحملها التي يسعى من خلالها للحفاظ على حقوقه و حقوق زملائه للارتقاء بهم نحو الأفضل .

عادل أمين