إلغاء قائمة التوظيف في «الجزائرية للمياه» بعنابة

كشف مصدر موثوق لـ «آخر ساعة» أن إدارة وحدة مؤسسة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة قررت إلغاء قائمة التوظيف التي أعلنت عنها مؤخرا والتي دفعت بأربعة شبان للاحتجاج أول أمس من خلال التهديد بالانتحار حيث استعملوا أسلحة بيضاء لجرح أنفسهم على مستوى الأيدي، البطن والصدر ما استدعى تدخل مصالح الأمن الحضري الأول، وأوضح المصدر ذاته بأن إدارة الوحدة قامت بمفاوضات مع المحتجين استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء حتى تمكنت من إقناعهم بالنزول من فوق مقر الوحدة وذلك بعد أن تم التأكيد لهم بأنهم سيتم إلغاء قائمة المختارين لنيل مناصب الشغل المعلن عنها والبالغ عددها حوالي 60 منصبا، حيث إتهم الشباب المحتجون الذين كانوا يعملون في المؤسسة في إطار عقود «دي أي بي» قبل الاستغناء عنهم قبل حوالي السنة والنصف بعض الفاعلين في النقابة بتلقي رشاوى مقابل وضع أسماء ضمن قائمة الأشخاص الذين سيتم توظيفهم، وبخصوص هذه التطورات أكد المكلف بالإعلام على مستوى الوحدة بأن الإدارة اتخذت جملة من الإجراءات، حيث قال في تصريح لـ «آخر ساعة»: «المحتجون أنهوا حركتهم الاحتجاجية بعد تفاوض الإدارة معهم حتى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، كما قرر مدير الوحدة إعادة دراسة قائمة المترشحين المختارين للاستفادة من عقود العمل».

و. هـ