بنوك فرنسية تنشط بالجزائر في قلب فضيحة تمويل مستوطنات الكيان الصهيوني





كشفت أمس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير لها يتّهم عدّة بنوك فرنسية تنشط بالجزائر بتمويل المشاريع الإستيطانية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وجاء في التقرير الذي نُشر أمس أن كل من بنوك، «بي أن بي باريبا»، «سوسيتي جينيرال»، «ناتيكسيس و أكسا» للتأمينات تُمول المستوطنات الصهيونية بالتعامل مع مؤسسات مالية للكيان.وقال التقرير الذي أعدّته المنظمة الحقوقية من خلال تحقيق ميداني تعاملت فيه مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني و غيرها أنه في 2004 كل من «بي أن بي باريبا»، «سوسيتي جينيرال»، «ناتيكسيس» قام بتمويل مشروع لشركة صهيونية تُغدّي المستوطنات بالكهرباء قيمته 288 مليون أورو، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق الدولية و لوائح مجلس الأمن الذي أمر بإيقاف المستوطنات في المناطق المحتلّة.ونشر التحقيق الذي يحمل عنوان «العلاقات الخطيرة بين البنوك الفرنسية و المستوطنات الصهيونية» قائمة المؤسسات المالية الفرنسية و مساهماتها في رأس المال أو تمويلها للمشاريع الإستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ص. ب