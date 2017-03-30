مديرية الصحة تُفنّد وفاة رضيع بسبب تلقيه اللقاح في سطيف

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بعد إشاعة وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر ساعات بعد تلقيــــه للقاح إستدراكي خاص بالمواليد ذي 4 أشهر بقاعة العلاج «فرماتو»، يُعلم مديـــر الصحة و السكان بولاية سطيف السيد «عبد القادر بغدوس» كل الأولياء على سلامة اللقاحات التي يتلقاها أطفالهم، و أكد أن التلقيح الذي تلقاه الطفل المتوفى سليم و يستجيب لكل المواصفات الصحية المتعارف عليها طبيــــا، و أن الرضيع تمت معاينته من طرف الطاقم المكلف بالتلقيح بمعية والدته قبل تلقيحه.جدير بالذكر أنه في ذلك اليوم تـــم تلقيــــح 24 طفلا بذات القاعة و حوالي 1400 طفل على مستوى كل الوحدات الصحية بولاية سطيف بذات اللقاح و من الجرعات نفسها و لم يتم تسجيل أية مضاعفات . لذا فقد حثّ مدير الصحة كل الأولياء بضرورة متابعة برنامج التلقيح الخاص بأطفالهم بصفة منتظمة و بطريقة عادية، وأوضح بأنه منذ أن تم اعتماد استعمال هذه اللقاحات في الرزنامة الجديدة بتاريخ 24 أفريل 2016 لم تسجل الولاية أية حالة مرضية أو أي أعراض جانبية أو مضاعفات خطيرة وهذا عبر كل الوحدات الصحية الجوارية المتواجدة عبر إقليم الولاية.

أيمن.ر