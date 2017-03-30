العمال يبيتون أمام مقر «الأوبيجيي» بعنابة





أقام عمال «الأوبيجيي» ليلة الثلاثاء أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بالسهل الغربي في عنابة حيث فضل أعضاء المكتب النقابي والأمين العام للنقابة والعمال أن يبيتوا في العراء وواصلوا أمس اعتصامهم بعد أن أغلقوا البوابة الرئيسية بالأقفال الحديدية كما سبق وأن كشفنا في أعددنا السابقة وأصروا على ضرورة رحيل المدير العام، وكشف العمال لـ «آخر ساعة» أنه يوجد عمال آخرون تعرضوا للتهديد من طرف مسؤولي المصالح ووجدوا أنفسهم في ورطة حيث طلبوا منهم التوقيع على وثائق يؤكدون فيها مساندتهم للمدير العام وهو ما اعتبره العمال المحتجين بمحاولة زرع الفتنة وسط العمال.

سليمان رفاس