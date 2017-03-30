حديد البناء يتجاوز عتبة الـ9 آلاف دينار للقنطار في السوق





واصلت أسعار الحديد المستورد أمس الأربعاء ارتفاعها في السوق لتتجاوز عتبة الـ 9 آلاف للقنطار الواحد وذلك لأول مرة بولاية عنابة عبر مختلف نقاط البيع بالتجزئة المنتشرة بالعديد من بلديات الولاية على غرار حجر الديس ببلدية سيدي عمار حيث ارتفع سعر حديد البناء إلى 9500 دينار للقنطار من عيار 08 ملم وتراوحت أسعار الحديد عيار 14 وعيار 12 مابين 7600و7800 للقنطار الواحد والأسعار مرشحة للارتفاع. من جهتهم توقع العديد من أصحاب المقاولات الخاصة تجميد المشاريع وورشات البناء الصغرى بعدما قفز سعر الحديد إلى مستويات قياسية وسط توقعات إلى استمرار الزيادة لتتجاوز المليون سنتيم في الأيام المقبلة خاصة الحديد ذو عيار 8 المستورد بالإضافة إلى تواصل ارتفاع أسعار الاسمنت الذي بلغ الكيس الواحد أمس في السوق السوداء ال750دج. خبراء مهنيين أكدوا بخصوص هذه الزيادة الكبيرة أن الحديد والاسمنت يعتبران من أهم أدوات البناء التي تعتمد عليهما الترقية العقارية في الولاية خصوصا والجزائر عموما والتي يتوقف عليها تحديد أسعار العقارت خاصة السكنات وتؤثر على أسواقها تأثير مباشر حيث كلما ارتفعت أسعار الحديد والإسمنت ترتفع أسعار تكاليف العقارات والمباني وبالتالي ترتفع أسعار الإيجار أيضا ويأمل المقاولون في أن اعادة نشاط الفرن العالي بمركب الحديد والصلب بالحجار سيؤدي إلى تراجع الأسعار وتغطية العجز المسجل بالولاية خصوصا حيث تعود الأسعار إلى سالف عهدها قبل حلول فصل الصيف الفصل الذي يعرف فيها سوق مواد البناء انتعاشة كبيرة.

عادل أمين