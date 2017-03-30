مساعي الجمارك تقليص فاتورة الواردات بنسبة 55 بالمائة





سجلت مصالح الجمارك على مستوى مكتب بوشبكة التابع لمفتشية أقسام الجمارك بتبسة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات، تراجعا جد ملموس في قيمة الواردات، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسبة التراجع 55% وبالأرقام كانت حصيلة الواردات خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 بمقدار الوزن 343 ألف طن ووصلت القيمة المالية إلى حد 6 مليار دينار، أما فيما يخص واردات الثلاثي الأول من السنة الحالية 2017 فكان مقدار الوزن بـ 117 ألف طن وبالنسبة للقيمة المالية فقدرت بـ 2.6 مليار دينار. وبالمقابل وفي إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المستثمرين من خلال تعميم وشرح مختلف التسهيلات والإجراءات الجمركية الرامية إلى تعزيز الشراكة جمارك-مؤسسة لاسيما من خلال تنظيم المديرية الجهوية للجمارك بتبسة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بإقليم الاختصاص خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 للقاءين جمعا إدارة الجمارك مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين بالمنطقة من أجل شرح مختلف التسهيلات الجمركية والتعرف على مختلف الإشكاليات التي قد تعترضهم، فسجلت بفضل ذلك على مستوى مكتب بوشبكة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة ارتفاعا جد معتبر في قيمة الصادرات خارج المحروقات وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حيث بلغت نسبة الارتفاع في قيمة الصادرات خارج المحروقات +41 % وتشير ذات المصالح بالأرقام في عرض حصيلة الصادرات للثلاثي الأول من سنة 2016 حيث قدر فيها وزن الصادرات بـ 4000 طن وبقيمة مالية تقدر بـ 142 مليون دينار، ولوحظ ارتفاع في الحصيلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إذ زاد الوزن بحوالي ألف طن أما القيمة المالية فقدرت بـ 240 مليون دينار.

الحمزة سفيان