انتداب أكثر من 1000 عامل جديد لتشغيل وحدة الاختزال وصناعة الكلس بمصنع بلارة

طمأن مدير مشروع مصنع الحديد والصلب ببلارة ولاية جيجل السلطات الولائية بشأن سير الأشغال على مستوى هذا الأخير وذلك خلال جلسة العمل الذي جمعته بوالي الولاية العربي مرزوق أول أمس الثلاثاء على مستوى مقر الولاية والتي استعرض خلالها المسؤول الأول على المشروع ما تحقق من خطوات على طريق تشغيل هذا الصرح الصناعي الذي سيدخل مرحلة الاستغلال الجزئي أواخر الشهر المقبل . وأكد مدير مشروع مصنع بلارة خلال الحصيلة التي قدمها للوالي التقدم الكبير في إنهاء الأشغال على مستوى وحدة الدرفلة الأولى التي سيشرع في التجارب الأولية بها أواخر شهر أفريل الداخل وهو الموعد الذي أعطي لوزير الصناعة خلال آخر زيارة له إلى الولاية ، كما تحدث المعني بايجابية كبيرة عن سير الأشغال ببقية ورشات المصنع بعد الانتهاء من عملية ربطه بالطاقة الكهربائية انطلاقا من منطقة واد العثمانية بولاية ميلة في حين سيتم الانتهاء من مشروع مد المصنع بالمياه انطلاقا من سد بوسيابة منتصف الشهر الداخل وهو ما سيسمح بالاستغلال الجزئي لهذا الأخير حسب المتحدث .وأشارت المعلومات التي قدمها رئيس مشروع مصنع بلارة للحديد والصلب إلى ارتفاع عدد العمال بمختلف ورشات المصنع إلى 4500 عامل أي بزيادة قاربت الألف عامل قياسا بالشهور الأخيرة من العام الماضي في انتظار انتداب ما يزيد عن ألف عامل آخر من أجل تشغيل كل من وحدة الاختزال وكذا وحدة إنتاج الكلس بذات المصنع خلال الأسابيع المقبلة ما سيرفع العدد الإجمالي للعمال بالمصنع إلى أكثر من 5000) عامل وهو الرقم الذي يبقى مرشحا للزيادة بعد دخول المصنع مرحلة الإنتاج الفعلي وفتح بقية الوحدات التي ستسمح بإنتاج أولى شحنات الحديد الموجه للبناء والذي سيغطي حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة أوائل العام 2019 .

م . مسعود