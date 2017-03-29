الإنباف تعلن عن تنظيم”وقفة غضب “أمام مديرية التربية بسكيكدة

في خطوة تصعيدية جديدة بقطاع التربية بولاية سكيكدة أعلن الفرع النقابي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس الثلاثاء عن تنظيم وقفة غضب يوم الـ 05 أفريل المقبل أمام مديرية التربية .وحسب بيان النقابة المنشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك فان هدا التحرك الاحتجاجي جاء بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعهم مع مسؤولي مديرية التربية لولاية سكيكدة الذي خصص لطرح انشغالات الموظفين ولحل مشاكلهم العالقة على مستوى الولاية الأمر الذي دفع بالمكتب الولائي إلى عقد اجتماع يوم الـ 27 مارس الجاري لاستعراض الوضع وبعد النقاش تم استنكار الأسلوب غير الحضاري الذي صدموا به . مجددين – حسب ما جاء في نفس البيان- رفضهم المطلق لسياسة القمع على حد وصفهم والتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا مع تأكيدهم على مواصلة النضال من أجل رد الاعتبار للمكتب الولائي والمحافظة على مكاسب العمال وحمايتهم وافتكاك مطالبهم المشروعة ورفع انشغالاتهم وتسوية قضاياهم ودعا المكتب الولائي مناضليه من عمال وموظفي قطاع التربية بالولاية إلى التجنيد لإنجاح هده الوقفة الاحتجاجية الغاضبة لرفض سياسة الإقصاء والتهميش.

عادل أمين