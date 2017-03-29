طلعي يعلن عن استعمال تذكرة موحدة بالجزائر العاصمة





أعلن صبيحة أمس وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي من الجزائر العاصمة انه سيتم استعمال تذكرة مغناطيسية موحدة بين كافة وسائل النقل العمومية الناشطة بعاصمة البلاد وفي ذات السياق قال الوزير بان سعر التذكرة سيظل ثابتا ويقدر سعرها حاليا بخمسين دج لتذكرة المترو والترامواي وإضافة إلى هاتين الوسيلتين أضاف طلعي أن المواطنين بإمكانهم استغلال التذكرة المغناطيسية التي سيتم إطلاقها قريبا على مستوى القطارات وحافلات إيتوزا والتليفيريك وصرح أيضا أن هذه التذاكر التي يتم جلبها من الخارج سيتم إصدارها بالجزائر من طرف وحدة إنتاج التذاكر المغناطيسية الكائنة بمنطقة سطاوالي بالجزائر العاصمة . للتذكير فان وسائل النقل الجديدة التي تم إطلاقها منذ سنوات قليلة ويتعلق الأمر بالترامواي والمترو تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين نظرا لسرعة الوصول إلى المحطات وكذا سهولة استغلالها في آن واحد وحسب المعلومات التي أدلى بها الرجل الأول على رأس القطاع فإنه سيتم افتتاح خطين جديدين للمترو الأول يربط البريد المركزي بساحة الشهداء والثاني يربط حي البدر بعين النعجة وسيتم تسليم الخطين نهاية السنة الجارية وقد وصل عدد مستعملي هده الوسيلة قرابة مائة وعشرون ألف مسافر يوميا من المرتقب أن يصل عدد مستعملي المترو إلى مائتين وخمسين ألف مسافر بعد ثلاث سنوات عند ربط منطقة الحراش بمطار هواري بومدين .

مكتب العاصمة: حنان.