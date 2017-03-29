توقيف عدد من الشباب على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، حجز سيارتين وأسلحة وذخيرة بولاية خنشلة





الشباب الموقوفون ينحدرون من العاصمة و التحقيقات جارية لكشف الجهة التي تقف وراء التجنيد

عمران. ب

أوردت مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة أن فرقة أمنية خاصة قد تمكنت أول أمس بولاية خنشلة من توقيف عدد من الشباب كانوا على متن سيارتين سياحيتين ومتجهين نحو تونس بعد الاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإرهابي خاصة وأن الموقوفين عثر بحوزتهم على أسلحة وذخيرة وألبسة خاصة ومنشورات تشيد بالتنظيم الإرهابي كما عثر بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج ، وذكرت هذه المصادر أن العملية تمت بعد أيام قليلة من القضاء على أمير تنظيم داعش في الجزائر بولاية قسنطينة وقد يكون أتباع هذا الأمير وبعد إفشال مخططاتهم من قبل قوات الجيش والأمن يريدون الفرار نحو تونس والتوجه من هناك إلى ليبيا حيث توجد المعاقل الرئيسية للتنظيم الإرهابي .وحسب مصدر آخر ساعة فإن فرقة أمنية خاصة وبعد حصولها على معلومات حول أنشطة لمجموعة من الشباب الذين وضعوا تحت المراقبة الأمنية ، وبعد يومين فقط من عملية القضاء على أمير تنظيم الدولة الإرهابي في جبل الوحش بقسنطينة ، تم نصب كمين محكم لمجموعة من الأشخاص المشبوهين الذين قدموا من ولايات في وسط البلاد بغرض السفر عبر الحدود البرية إلى تونس عبر المرور على ولايتي خنشلة وتبسة ، أين قامت الفرقة الأمنية الخاصة بتوقيف السيارتين بتراب دائرة قايس قبل الدخول إلى عاصمة الولاية خنشلة بحوالي 25 كلم ، وذكر المصدر أنه وبعد التفتيش الدقيق للسيارتين عثر على كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة وكذا ألبسة مميزة وخاصة و منشورات ومطويات تشيد بالتنظيم الإرهابي المذكور وكذا كمية من المخدرات ، وخلال العملية تم توقيف4 شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة وحجز السيارتين من نوع “رونو ميقان “ تحملان ترقيم ولاية الجزائر العاصمة. وأضاف ذات المصدر أن الشباب الأربعة الموقوفين المنحدرين من الجزائر العاصمة ، يكونون قد اقروا بعد استجوابهم أنهم كانوا متجهين نحو دولة تونس لدعم عناصر تنظيم الدولة في ليبيا وسوريا والعراق غير أن العمل الذي قامت به القوات الأمنية حال دون التحاقهم بالتنظيم الإرهابي ، حيث تم فتح تحقيق قضائي معمق مع هؤلاء الشباب وتوجيه تهم لهم من بينها إسناد تنظيم دولي إرهابي والإشادة به والاتجار بالأسلحة والمخدرات. في المقابل لا تزال الفرقة الأمنية تواصل التحقيقات بشأن نشاط هؤلاء الأفراد ومن يقف وراء تجنيدهم للالتحاق بتنظيم إرهابي دولي ومصدر الأسلحة التي كانت بحوزتهم.