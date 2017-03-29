توزيع 1000 مسكن ببلدية الطاهير خلال الأيام المقبلة

ينتظر توزيع قرابة ألف مسكن بإقليم بلدية الطاهير بولاية جيجل خلال الأيام القليلة المقبلة حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش وهي العملية التي تندرج في إطار توزيع مختلف السكنات الجاهزة بإقليم الولاية والتي يصل عددها إلى نحو 4000 مسكن . وينتظر أن يشرف والي الولاية الأسبوع المقبل على توزيع نحو ألف وحدة سكنية بإقليم بلدية الطاهير لوحدها بعدما أشرف على توزيع مفاتيح 340 شقة خلال الأيام الماضية بمنطقة بني متران ، وستشمل عملية التوزيع حسب ذات المصادر الشقق الجاهزة على مستوى منطقتي أولاد صالح وبوشرقة والبالغ عددها أكثر من 800 مسكن إلى جانب حصة أخرى بمنطقة بازول وهو ما يرفع إجمالي السكنات المعنية بالتوزيع على مستوى إقليم بلدية الطاهير إلى نحو 1000 مسكن وهي ثاني أكبر حصة يتم توزيعها بإقليم عاصمة الكورنيش بعد تلك الموزعة بعاصمة الولاية جيجل وكذا بلدية العوانة التي وزعت بها مفاتيح المئات من السكنات قبل أيام .ويسعى الجهاز التنفيذي بجيجل من وراء هذه العملية إلى الوفاء بما تعهد به بخصوص بلوغ سقف 4000 وحدة سكنية موزعة قبل نهاية العام الجاري على مستوى بلديات الولاية الثماني والعشرين في انتظار تجهيز بقية السكنات التي توجد قيد التهيئة على مستوى مناطق عدة من الولاية ولو أن ذلك لم يقلل من حجم القلق على مستوى بعض بلديات الولاية التي ما تزال بها عشرات السكنات التي منحت لأصحابها وفق صيغة التخصيص المسبق مغلقة بفعل عدم انتهاء عملية ربطها بمختلف الشبكات كما هو الحال ببلديتي برج الطهر والجمعة بني حبيبي .

م. مسعود